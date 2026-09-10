Informations pratiques

Pont-de-Ruan

Ze best hd tioub’s, la tournée d’adieux

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Dimanche 25 octobre 2026 – 16h00

ZE BEST HD TIOUB’S, LA TOURNEE D’ADIEUX​

Par la compagnie Les Z’arts bleus

TARIFS : 15€ et 10€

Il était impossible d’en terminer avec nos Marie(s) HD sans annoncer qu’on en terminait avec nos marie(s) HD ….alors avant de ranger nos sublimes costumes dans une valise en carton, voici notre dernier opus : Le Best HD Tioub’s est un joyeux mélange de nos longues années de collaboration….

Une heure de folie douce de toutes nos chansons « tubes » plébiscitées par le public de France et de Navarre (mais surtout de France) Des tubes comme la béchamel…. la chanson médiévale… Nina Hagen (chanson en allemand traduite ET yodelisée) et tant d’autres et bien sûr quelques nouvelles pépites dernières du cru !

Et surtout…du rire …du participatif …du joyeux ….. du « bonne humeur »… mais pas que…

Encore et toujours un dernier spectacle qui devrait être remboursé par la sécu ! 15 .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

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English :

Sunday, October 25, 2026 – 4:00 p.m.

ZE BEST HD TIOUB’S: A FAREWELL TOUR?

Presented by Les Z’arts bleus

TICKET PRICES: 15? and 10?

L’événement Ze best hd tioub’s, la tournée d’adieux Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme