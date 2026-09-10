Ze best hd tioub’s, la tournée d’adieux Pont-de-Ruan
dimanche 25 octobre 2026 · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Pont-de-Ruan
Ze best hd tioub’s, la tournée d’adieux
Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Dimanche 25 octobre 2026 – 16h00
ZE BEST HD TIOUB’S, LA TOURNEE D’ADIEUX
Par la compagnie Les Z’arts bleus
TARIFS : 15€ et 10€
Il était impossible d’en terminer avec nos Marie(s) HD sans annoncer qu’on en terminait avec nos marie(s) HD ….alors avant de ranger nos sublimes costumes dans une valise en carton, voici notre dernier opus : Le Best HD Tioub’s est un joyeux mélange de nos longues années de collaboration….
Une heure de folie douce de toutes nos chansons « tubes » plébiscitées par le public de France et de Navarre (mais surtout de France) Des tubes comme la béchamel…. la chanson médiévale… Nina Hagen (chanson en allemand traduite ET yodelisée) et tant d’autres et bien sûr quelques nouvelles pépites dernières du cru !
Et surtout…du rire …du participatif …du joyeux ….. du « bonne humeur »… mais pas que…
Encore et toujours un dernier spectacle qui devrait être remboursé par la sécu ! 15 .
Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74
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English :
Sunday, October 25, 2026 – 4:00 p.m.
ZE BEST HD TIOUB’S: A FAREWELL TOUR?
Presented by Les Z’arts bleus
TICKET PRICES: 15? and 10?
L’événement Ze best hd tioub’s, la tournée d’adieux Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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