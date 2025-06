« Ze Bestoufle en Scène » Les Frères Jacquard Place de l’Europe Rohrbach-lès-Bitche 11 juillet 2025 21:00

entrée libre

10 ans déjà ! C’était il y a 10 ans que les Frères Jacquard décidèrent de dévaler les pentes abruptes de leurs Cévennes originelles. Tout ça, pour partager leur passion de la musique et du détournement. Pour cette occasion, ils vous en offrent un « Bestoufle » de leurs œuvres, au public de connaisseurs qui les suivent depuis leurs débuts ainsi qu’aux futurs adeptes de la Jacquardie qui vont les découvrir. De « Still lovin’ ze sud » à « Bourvana », en passant par « Moustaki » et « Queen Cordy », il n’y a que du tube label LFJ dans ce pot-pourri !

Place de l'Europe 57410 Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est

Spectacle organisé dans le cadre du festival « Il été une fois ». Présenté par les Frères Jacquard et est intitulé « Ze Bestoufle en Scène » Spéctacle musical halle verriere