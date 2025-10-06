Ze Bestoufle Le Rok Panazol

Ze Bestoufle

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les Frères Jacquard vous invitent à un spectacle unique, mélangeant musique et humour, performances vocales et

improvisations théâtrales. Ces experts du détournement s’amusent à redonner un coup de jeune aux chansons populaires, même les plus ringardisées , en les sublimant avec de nouveaux arrangements mélodiques. .

+33 5 55 06 47 91

English : Ze Bestoufle

