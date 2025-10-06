Ze Bestoufle Le Rok Panazol
Ze Bestoufle Le Rok Panazol samedi 28 février 2026.
Ze Bestoufle
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28
Les Frères Jacquard vous invitent à un spectacle unique, mélangeant musique et humour, performances vocales et
improvisations théâtrales. Ces experts du détournement s’amusent à redonner un coup de jeune aux chansons populaires, même les plus ringardisées , en les sublimant avec de nouveaux arrangements mélodiques. .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
English : Ze Bestoufle
