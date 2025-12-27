Ze Match d’impro battle théâtre d’impro MJC Héritan Mâcon

Ze Match d’impro battle théâtre d’impro MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.

Ze Match d’impro battle théâtre d’impro

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Une première à Mâcon !

8 équipes venues de toute la France s’affrontent dans un combat d’imagination déjanté.
Punchlines, surprises et créativité en live les artistes se défient, le public décide… et le rire gagne à tous les coups !

Préparez vos zygomatiques le rire va être mis à rude épreuve !   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ze Match d’impro battle théâtre d’impro

L’événement Ze Match d’impro battle théâtre d’impro Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

Prochains événements à Mâcon