Ze Match d’impro battle théâtre d’impro MJC Héritan Mâcon
Ze Match d’impro battle théâtre d’impro MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
2026-04-25
Une première à Mâcon !
8 équipes venues de toute la France s’affrontent dans un combat d’imagination déjanté.
Punchlines, surprises et créativité en live les artistes se défient, le public décide… et le rire gagne à tous les coups !
Préparez vos zygomatiques le rire va être mis à rude épreuve ! .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
