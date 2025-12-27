Ze Match d’impro battle théâtre d’impro MJC Héritan Mâcon

Ze Match d’impro battle théâtre d’impro

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Une première à Mâcon !

8 équipes venues de toute la France s’affrontent dans un combat d’imagination déjanté.

Punchlines, surprises et créativité en live les artistes se défient, le public décide… et le rire gagne à tous les coups !

Préparez vos zygomatiques le rire va être mis à rude épreuve ! .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

