ZE MIOUZIK OL – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban

ZE MIOUZIK OL Début : 2026-01-31 à 21:00. Tarif : – euros.

Les Tamalloux ont décidé de se rapprocher de leurs ancêtres Clowns en renouant avec la tradition du Cirque et du Music-Hall. Aussi, dès votre arrivée sur les lieux du spectacle, ce sont eux qui vous aideront à trouver votre place… et comme ils n’ont pas de programme à vendre, que la glace ça fond, et que les bonbons ça fait mal aux dents, ils ont choisi de vous rétrocéder quelques objets inutiles, incongrues, voir inutilisables… Sans trapézistes, sans magiciens, sans femmes nues, sans repas aux mets raffinés, et sans filet, ils vont réaliser pour vous l’impossible : A eux seuls, ils vont jouer une revue ! Il leur suffit d’ouvrir leur valise, d’y puiser leurs numéros emmaillotés d’absurdité, de poésie, de tendresse et de bonne humeur et de vous les offrir en partage. Ze Miousik Ôl c’est quoi ? C’est un spectacle pour se distraire en famille !

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82