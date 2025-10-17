Ze Moulinette Festival Prayssac

Ze Moulinette Festival Prayssac vendredi 17 octobre 2025.

Ze Moulinette Festival

Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

Ze Moulinette Festival n’est pas seulement un rendez-vous artistique c’est avant tout une aventure humaine, une fête collective où chacun, petit ou grand, trouve sa place.

Nous vous avons concocté une nouvelle édition pleine de surprises

Ze Moulinette Festival n’est pas seulement un rendez-vous artistique c’est avant tout une aventure humaine, une fête collective où chacun, petit ou grand, trouve sa place.

Nous vous avons concocté une nouvelle édition pleine de surprises. Après réflexion, et en plus de ce que nous avions déjà annoncé, nous sommes heureux de vous révéler les nouvelles dates de cette prochaine édition le vendredi 17 et le samedi 18 octobre 2025.

Ze Moulinette Festival mettra en lumière les arts de la marionnette et les arts associés, avec des propositions qui parleront autant aux enfants qu’aux adultes. C’est une invitation au voyage, à la poésie, à la rencontre entre générations et à la découverte de la richesse créative qui nous entoure. .

Prayssac 46220 Lot Occitanie zemoulinettefestival@gmail.com

English :

Ze Moulinette Festival isn’t just an artistic event: it’s above all a human adventure, a collective celebration where everyone, big or small, finds their place.

We’ve put together a new edition full of surprises

German :

Ze Moulinette Festival ist nicht nur ein künstlerisches Ereignis: Es ist vor allem ein menschliches Abenteuer, ein kollektives Fest, bei dem jeder, ob groß oder klein, seinen Platz findet.

Wir haben für Sie eine neue Ausgabe voller Überraschungen zusammengestellt

Italiano :

Il Festival Ze Moulinette non è solo un evento artistico: è soprattutto un’avventura umana, una festa collettiva in cui tutti, grandi e piccoli, trovano il loro posto.

Abbiamo preparato per voi una nuova edizione ricca di sorprese

Espanol :

Ze Moulinette Festival no es sólo un acontecimiento artístico: es sobre todo una aventura humana, una fiesta colectiva donde todos, grandes o pequeños, encuentran su lugar.

Hemos preparado para usted una nueva edición llena de sorpresas

L’événement Ze Moulinette Festival Prayssac a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot