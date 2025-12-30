ZE ONE MENTAL SHOW LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

ZE ONE MENTAL SHOW Début : 2026-01-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Le seul one man show où le public désigne le vainqueur ! Un spectacle interactif mené par un surprenant Monsieur Loyal, où deux mentalistes s’affrontent pour désigner le vainqueur !En combien de temps un réfugié ukrainien peut-il apprendre le français ? Le cerveau des hommes et des femmes est-il si différent ? L’amour permet-il de forcer des serrures ? Comment cuisiner grâce à la transmission de pensée ? Ze One Mental Show répondra à toutes ces questions, et plus encore !Le saviez-vous ?Succès Festival OFF Avignon 2016, 2017, 2018, 2019 et 2022Succès Lyon 2018/2019Prix du Jury Chateaurenard 2015Prix du Public Roquemaure 2016

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69