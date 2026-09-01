Ze toi late show – Le talk show improvisé Lumiia Studios – Bar immersif Aouste-sur-Sye
vendredi 18 septembre 2026 · Lumiia Studios - Bar immersif · Aouste-sur-Sye
Informations pratiques
Aouste-sur-Sye
Ze toi late show – Le talk show improvisé
Lumiia Studios – Bar immersif 1 route de Fontagnal, Le Temple Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:45:00
Date(s) :
2026-09-18
Ze Toi Late Show, c’est le Talk Show improvisé et malin, qui t’en débouche un coin comme un bon expresso ! Une émission écrite en direct live dans le studio de Lumiia, avec des invités farfelus et des jeux rigolo !
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Lumiia Studios – Bar immersif 1 route de Fontagnal, Le Temple Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 60 91 contact@lumiia.fr
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English :
« Ze Toi Late Show » is a clever, improvised talk show that’ll really wake you up, just like a good espresso! A show written live in the Lumiia studio, featuring wacky guests and fun games!
L’événement Ze toi late show – Le talk show improvisé Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme