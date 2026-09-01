Ze toi late show – Le talk show improvisé Lumiia Studios – Bar immersif Aouste-sur-Sye

Informations pratiques

Aouste-sur-Sye

Ze toi late show – Le talk show improvisé

Lumiia Studios – Bar immersif 1 route de Fontagnal, Le Temple Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Ze Toi Late Show, c’est le Talk Show improvisé et malin, qui t’en débouche un coin comme un bon expresso ! Une émission écrite en direct live dans le studio de Lumiia, avec des invités farfelus et des jeux rigolo !

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Lumiia Studios – Bar immersif 1 route de Fontagnal, Le Temple Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 60 91 contact@lumiia.fr

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English :

« Ze Toi Late Show » is a clever, improvised talk show that’ll really wake you up, just like a good espresso! A show written live in the Lumiia studio, featuring wacky guests and fun games!

L’événement Ze toi late show – Le talk show improvisé Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme