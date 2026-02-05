Ze wOrld tOur sinGing Commercy

Ze wOrld tOur sinGing

Les deux clowns de La Spontanée nous font l’honneur de leur présence à Commercy pour le nouvelle création.

Champion et Ultrason souhaitent devenir des Rockstars et de se jeter en pâture au public avec toute leur inconscience et leur naïveté. Rien ne leur fait peur, toutes les conditions sont réunies (ou presque) pour un moment de déraison et d’excès comme en connaissent régulièrement les plus grandes salles du monde. Un moment aussi et surtout, car nos deux apprentis rockeurs, le nez rouge en avant comme un étendard, restent des clowns dans tous les sens du terme.Tout public

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 23 88

English :

The two clowns from La Spontanée are honoring us with their presence in Commercy for their new creation.

Champion and Ultrason want to become Rockstars and throw themselves at the public with all their recklessness and naivety. Nothing frightens them, and all the conditions are in place (or nearly so) for a moment of madness and excess such as the world’s greatest concert halls regularly witness. And above all, because our two apprentice rockers, their red noses held high like a banner, remain clowns in every sense of the word.

