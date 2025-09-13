Zea Quartet Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Tarif : – –

Zea / minimal, éclectique, étrange, poétique Zea est Arnold de Boer. Sa musique est parfois intime, sincère, poétique, d’autres fois très énergique, urgente, obstinée et motivée par un jeu de guitare syncopating trance-like.

Arnold de Boer a créé Zea en 1995. Il joue de la guitare, de la trompette, des synthétiseurs et des boites à rythmes et chante en anglais ainsi que dans sa langue maternelle le Frison. Il fait le tour de la planète où il rencontre un public curieux qui comprend le message, le sentiment et la poésie de ses chansons.

Il présentera ici son nouveau répertoire en quartet avec

Xavier Charles clarinette, Ineke Duivenvoorde batterie, Harald Austbø violoncelle .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

