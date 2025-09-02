ZÉBAOBU, suivi de Cagnardises le samedi et de Baobaldiesques le dimanche La Station théâtre Louverné

ZÉBAOBU, suivi de Cagnardises le samedi et de Baobaldiesques le dimanche La Station théâtre Louverné 21 et 22 mars 2026 Tarif plein : 11€ – Tarif réduit : 7€ (si QF< 500€) Hommage ou offrande à Obadia, ce beau poème tropical de Dominique Cagnard qui témoigne de son imaginaire botanique et zoologique Zébaobu, suivi de Cagnardises ----------------------------- le samedi --------- et de Baobaldiesques le dimanche -------------------------------- ### de Dominique Cagnard et René de Obaldia ### dans le cadre du Printemps des poètes Poésie, musique, théâtre, en famille à partir de 6 ans Avec Dominique Cagnard, Gwenaël De Boodt, et Morgane Le Cuff à la harpe. Poète attaché au merveilleux de l’enfance mais libre de toute école, Dominique Cagnard a beaucoup fugué. Dans sa jeunesse, on l’entendait sur France Culture en entretien avec écrivains, peintres et poètes. Rentré de Madagascar avec Zébaobu, Dominique offre à Obaldia, centenaire, ce long poème tropical qui témoigne de son imaginaire botanique et zoologique. Au fil de la harpe, avec Morgane et Gwenaël, il en donnera lecture ainsi que d’obaldiesques textes. Avec Dominique Cagnard, Gwenaël De Boodt, et Morgane Le Cuff à la harpe. Une création de La Station théâtre (35). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-03-22T16:30:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/zebaobu-suivi-de-cagnardises-samedi-21-mars-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/zebaobu-suivi-de-baobadiesques-dimanche-22-mars-2026-a-15h-2 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne