Zebrajazz Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Zebrajazz

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 22h.

Ouverture des portes et de la buvette à 19h, spectacle à 20:30. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Spectacle au profit de la lutte contre le cancer du colon

L’histoire des légendes du jazz en noir et blanc est officiellement OUVERTE !

Un événement exceptionnel… mais surtout une cause essentielle Tous ensemble pour soutenir la lutte contre le cancer du côlon.

Que vous soyez particulier, professionnel, fan de jazz ou juste fan de bonnes vibes, les places sont disponibles

* À l’Office de Tourisme

* À la Fnac .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salonenfete.reservations@gmail.com

English :

Show in aid of the fight against colon cancer

L’événement Zebrajazz Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence