Ce quatuor réunit mélodies et rythmes ensoleillés à travers des chansons françaises et sud-américaines. SamousSarthe vous sert brochette de poulet (ou soja) curry, crudités et duo samoussa et nem + tartelette banane-vanille. Réservation conseillée

Lieu-dit La Parerie

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 68 56 34 57 lecochonzebre@riseup.net

English :

This quartet combines sunny melodies and rhythms with French and South American songs. SamousSarthe serves chicken (or soy) curry brochettes, crudités and samoussa and nem duo + banana-vanilla tartlet. Reservations recommended

German :

Dieses Quartett vereint Melodien und sonnige Rhythmen in französischen und südamerikanischen Liedern. SamousSarthe serviert Ihnen Hühner- (oder Soja-) Curryspieße, Rohkost und das Duo Samoussa und Frühlingsrolle + Bananen-Vanille-Törtchen. Reservierung empfohlen

Italiano :

Questo quartetto combina melodie e ritmi solari con canzoni francesi e sudamericane. SamousSarthe serve un kebab di pollo (o di soia) al curry, crudités e un duo samoussa e nem + tartelletta alla banana e vaniglia. Prenotazione consigliata

Espanol :

Este cuarteto combina melodías y ritmos soleados con canciones francesas y sudamericanas. SamousSarthe sirve una brocheta de pollo (o soja) al curry, crudités y un dúo de samoussa y nem + tartaleta de plátano y vainilla. Se recomienda reservar

