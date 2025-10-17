Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde mercredi 26 novembre 2025.
Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc)
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Concert d’Alexander Boldachev, harpe.
Au programme: Bach, Vivaldi, Tchaikovsky, Debussy, Nirvana, Scorpions .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22
