Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Zed Christ en concert (Auditorium Francis Poulenc)

Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde mercredi 26 novembre 2025.

Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc)

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-26

Concert d’Alexander Boldachev, harpe.
Au programme: Bach, Vivaldi, Tchaikovsky, Debussy, Nirvana, Scorpions   .

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22 

English : Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc)

German : Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc)

Italiano :

Espanol : Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc)

L’événement Alexander Boldachev (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-05 par Brive Tourisme