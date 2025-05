Zeinamacher Markt – Guewenheim, 5 juin 2025 17:00, Guewenheim.

Haut-Rhin

Zeinamacher Markt Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-05 17:00:00

fin : 2025-08-07 20:00:00

Date(s) :

2025-06-05

2025-07-03

2025-08-07

2025-09-04

2025-10-02

2025-11-06

Venez flâner, faire vos achats et découvrir les produits de nos producteurs et artisans dans une ambiance chaleureuse. Buvette et petite restauration sur place.

Rue St Maurice

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 67 mairie.guewenheim@tv-com.net

English :

Come and stroll, shop and discover the products of our producers and craftsmen in a friendly atmosphere. Refreshments and snacks on site.

German :

Kommen Sie zum Bummeln, Einkaufen und Entdecken der Produkte unserer Produzenten und Handwerker in einer herzlichen Atmosphäre. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a passeggiare, a fare acquisti e a scoprire i prodotti dei nostri produttori e artigiani in un’atmosfera amichevole. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Venga a pasear, hacer sus compras y descubrir los productos de nuestros productores y artesanos en un ambiente acogedor. Refrescos y tentempiés in situ.

