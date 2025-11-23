Zelensky Musée de Bretagne Rennes

Gratuit

Réalisé par Yves Jeuland, Lisa Vapné, écrit par Yves Jeuland, Ariane Chemin, Lisa Vapné, France, 2025, 60 min

En archives et témoignages (dont celui de Volodymyr Zelensky lui-même), ce récit sur les vies antérieures du président ukrainien n’oublie jamais la guerre qui fait rage. Mais il la relègue à l’arrière-plan pour raconter ce demi-siècle d’histoire ukrainienne qui a conduit au pire, de la fin de l’URSS à la guerre.

_Projection suivie d’une rencontre avec **Yves Jeuland**, co-réalisateur du film._

_Rencontre animée par **Stéphane Siohan**, journaliste, correspondant à Kyiv de Libération, RFI et Le Soir._

_En partenariat avec Clair Obscur._

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine