Zélie Gacé

Zélie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Zélie fait souffler un vent de fraicheur avec ses morceaux qui touchent directement au cœur. Performeuse complète, danseuse, elle est autrice-compositrice-interprète. Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques. Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité.

Après une Cigale complète en 2025, elle revient avec un album début 2026, avant un Olympia à l’automne. Un nouvel opus d’une intensité rare, qu’elle interprètera sur scène avec la détermination qu’on lui connaît elle promet une expérience, un spectacle explosif d’inspiration américaine fusionnant la danse contemporaine, hip-hop, avec sa pop tranchante et acidulée qui saura aussi vous faire sentir proche d’elle et de son univers haut en couleurs.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault. .

323 Avenue de Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

