Zélie la pirate Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Zélie la pirate

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Embarquez avec Zélie dans un univers interactif et magique rempli de rires, d’émotions et de chansons entraînantes. Petits moussaillons et grands marins, levez l’ancre et partez à l’aventure à bord de l’Aramacao !

Durée 1h Dès 5 ans.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Zélie la pirate

Embark with Zélie in an interactive, magical universe filled with laughter, emotion and lively songs. Little buccaneers and great sailors alike, weigh anchor and set sail for adventure aboard the Aramacao!

Duration: 1 hour From age 5.

German : Zélie la pirate

Begeben Sie sich mit Zélie in eine interaktive und magische Welt voller Lachen, Emotionen und mitreißender Lieder. Kleine Schiffsjungen und große Seefahrer, lichten Sie den Anker und begeben Sie sich an Bord der Aramacao auf ein Abenteuer!

Dauer: 1 Stunde Ab 5 Jahren.

Italiano :

Imbarcatevi con Zélie in un viaggio interattivo e magico pieno di risate, emozioni e canzoni vivaci. Che siate piccoli o grandi marinai, salpate l’ancora e partite all’avventura a bordo dell’Aramacao!

Durata: 1 ora A partire dai 5 anni.

Espanol : Zélie la pirate

Embárcate con Zélie en un viaje interactivo y mágico lleno de risas, emociones y animadas canciones. Ya seas un pequeño o un gran marinero, ¡leva anclas y zarpa a la aventura a bordo del Aramacao!

Duración: 1 hora A partir de 5 años.

