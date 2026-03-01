Zélie sera à la Fnac Saint-Lazare ! Fnac St Lazare Paris

Sortie du CD et du vinyle le vendredi 20 mars.

En concert le 1er décembre 2026 à l’Olympia. Billetterie Fnac.

“Sois gentille”. “Reste accessible”. Depuis ses premiers pas dans la musique, la vie de Zélie est marquée par ce genre d’injonctions, communes pour les femmes qui souhaitent s’accomplir en tant qu’artiste. Mais voilà ; après un premier album, et une lente prise de conscience, la jeune femme de 24 ans n’a plus envie de faire des concessions. Dire “oui” sans sourciller, même quand son cœur ne suit pas. Ça a trop duré.

Voici, en quelques mots, comment est né LE CŒUR ET SA DICTATURE., le deuxième album de Zélie. Un disque défini par un franc-parler qui a déjà fait la renommée de l’artiste, mais qui est cette fois-ci né d’une impulsion nouvelle dans sa vie : celle du départ en indépendante, après l’arrêt de son contrat avec son premier label. Un départ comme une émancipation vers une carrière où elle peut enfin assumer le moindre de ses choix, pour défendre des chansons qui lui ressemblent à 200 %. Une quête d’indépendance universelle, dans laquelle chacun peut se reconnaître. “Je n’ai plus envie de m’excuser” glisse-t-elle à propos de cet album, qui lui ressemble plus que jamais : celui d’une femme prête à tout pour défendre ses idées, envers et contre tout. Une direction revendiquée grâce à la pochette de l’album, réalisée par Vitalii Akimov et qui s’éloigne doucement des codes de la pop pour épouser une esthétique décalée – voire dérangée. “Cette image symbolise pour moi la personnification du cœur : sa folie, son sarcasme et même sa monstruosité dans les choix qu’il fait pour moi, les choses qu’il m’amène à ressentir, précise Zélie. C’est comme si mon cœur me jouait des tours en permanence.”

Ainsi, LE CŒUR ET SA DICTATURE. se présente comme un opus plus téméraire que son prédécesseur. Plus produit, aussi, comme la marque de l’apprentissage de Zélie qui compose et produit chacune de ses chansons, en compagnie de son collaborateur, Caméléon. Un luxe permis par le temps pris pour imaginer cette nouvelle œuvre. Le temps de soigner les mélodies, faire des erreurs, recommencer, retirer le superflu. En résulte un album mûrement réfléchi, là où un million de petits chocs (2024) était un disque bien plus spontané. Deux méthodes d’écriture différentes, mais qui n’excluent pas le retour des éléments qui font la singularité de Zélie, à commencer par un humour tranchant, une autodérision bienvenue pour une artiste au regard affûté sur le monde qui l’entoure, mais surtout sur elle-même. La preuve avec “MON MEC À MOI.”, son rythme saccadé et ses placements inspirés par le rap français, que Zélie écoute religieusement. La preuve aussi avec “D.” et son clin d’œil à la rappeuse floridienne Doechii. Mais l’atmosphère pop n’est pas en reste dans LE CŒUR ET SA DICTATURE., inspirée par des artistes comme la Britannique RAYE, notamment pour sa capacité à tout s’autoriser. “J’ai beaucoup appris de la manière dont les détails sur sa vie intime nourrissent son écriture” précise la Française. Une réalisation qui permet à l’artiste de se libérer en studio. Au lieu de partir en quête de la perfection, elle se met ainsi à chercher à être la plus fidèle à ses émotions, de l’espièglerie à la tristesse, en passant par la joie comme la folie.

Mais plus que n’importe quelle autre artiste, c’est bien l’expérience de Zélie qui a nourri LE CŒUR ET SA DICTATURE. Celle d’une tournée étalée sur presque deux ans, qui vient à peine de s’achever. Vivre ses propres chansons en live, soir après soir – voilà peut-être l’un des points de départ du CŒUR ET SA DICTATURE. Les riches textures de ce nouvel opus témoignent du chemin parcouru par l’artiste, qui s’apprête à passer un nouveau cap de sa carrière et briser un nouveau plafond de verre, grâce à des textes nourris d’expériences universelles que sont les ruptures amoureuses (CHANSON DE RUPTURE.), le rapport que les jeunes femmes entretiennent avec leurs propres corps (CE CORPS.), ou les conséquences du divorce des parents sur les enfants (LA P’TITE DERNIÈRE.). Presque autant de thèmes transformés en hymnes sur la “bizarrerie humaine” telle que la décrit la chanteuse, composés avec une ardeur et une vérité propres à la vingtaine et ses excès. Ça y est, Zélie a trouvé sa voix

Venez écouter et rencontrer Zélie à la Fnac Saint-Lazare, vendredi 20 mars à 18h, jour de la sortie de son nouvel album. Evénement sur inscription, dans la limite des places disponibles.



Evénement sur inscription à partir du lundi 9 mars sur ce lien : https://social-sb.com/zn/r4asg178d

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

https://social-sb.com/zn/r4asg178d

Tout public.

Fnac St Lazare 109 rue St Lazare 75009 Paris



