Zen à Sens Grands Salons de l’Hôtel de Ville Sens

Zen à Sens

Grands Salons de l’Hôtel de Ville 100 Rue de la République Sens Yonne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-31

2026-01-17

Après les festivités de fin d’année et le nouvel an, offrez-vous un moment de bien-être avec la 3ème édition de Zen à Sens !

Inspirée de l’initiative Sports à Sens , Zen à Sens vous propose dès le 17 janvier des week-ends dédiés à votre bien-être et à des moments de ressourcement dans un lieu emblématique de Sens les Grands Salons de l’Hôtel de Ville.

Samedi 17 janvier

De 9h à 10h séance découverte de la sophrologie, avec Gwenaëlle Garot, sophrologue certifiée et praticienne en hypnose.

Envie de souffler et de vous recentrer ? Découvrez une méthode douce basée sur la respiration, la relaxation et la concentration. Un atelier accessible à tous pour relâcher les tensions, diminuer le stress et cultiver le bien-être au quotidien.

De 11h30 à 12h30 cours de Yoga animé par Laurence de L’Esprit de Lau

Un temps de pratique pour harmoniser le corps et l’esprit grâce aux postures, à la respiration et à la pleine conscience.

Samedi 24 janvier

De 10h à 11h15 séance de biodanza, avec Delphine Tardieu.

Une invitation à danser, à bouger et à partager en musique pour développer son potentiel humain. Pas besoin de savoir danser la Biodanza est ouverte à tous et favorise le lien, la joie et l’énergie collective.

Samedi 31 janvier

De 9h30 à 10h30 atelier de lâcher-prise par la sonothérapie, avec Sophie Lemaire de l’association & Sens de Vie

Plongez dans un bain sonore aux vibrations apaisantes bols tibétains et instruments vibratoires vous invitent au lâcher-prise. Une expérience immersive de détente profonde, assis ou allongé.

A 11h Marche bien-être

Rendez-vous place Drapès. Un parcours en plein air pour marcher en conscience, respirer et profiter des bienfaits d’une activité douce dans différents lieux de la ville. .

