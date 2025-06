Zenekar La Mine d’art Dieulefit 26 juin 2025 07:00

Drôme

Zenekar La Mine d’art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

Laissez-vous emporter dans un bal festif et envoyer un voyage dans le monde de la musique tzigane

La Mine d’art 10 quai Roger morin

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Let yourself be swept away in a festive ball and sent on a journey into the world of gypsy music

German :

Lassen Sie sich zu einem festlichen Ball entführen und schicken Sie sich auf eine Reise in die Welt der Zigeunermusik

Italiano :

Lasciatevi travolgere da un ballo festoso e partite per un viaggio nel mondo della musica gitana

Espanol :

Déjese llevar por un baile festivo y emprenda un viaje por el mundo de la música gitana

