Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

L’oasis de Tadmor, plus illustre sous le nom grec de Palmyre, connut dans l’Antiquité un destin tout à fait exceptionnel. L’étonnante histoire de cette agglomération plantée au cœur du désert syrien fut celle d’une cité caravanière qui, au fil du temps, s’affirma au sein des échanges commerciaux au long cours, entre Orient et Occident. Mais cela n’eut sans doute pas suffi si les hasards de la géopolitique n’avaient pas, au Ier s. av. J.-C., imposé Palmyre comme ville-frontière entre les Empires romain et parthe, puis perse. C’est ainsi qu’aux deux premiers siècles de notre ère, la ville arabe se métamorphosa, empruntant à l’art grec nombre de traits architecturaux, sans pour autant tourner tout à fait le dos à ses traditions indigènes. Paradoxalement Palmyre est aujourd’hui connue à cause de la reine Zénobie, vaincue par Rome à une époque où la principauté était déjà sur le déclin. Ce fut toutefois l’expansion islamique du VIIe siècle qui devait lui être fatale. Cette conférence retracera la chronique historique et artistique de Palmyre depuis ses origines jusqu’à son effacement à la fin de l’Antiquité, une histoire récemment portée à notre attention, pour le pire, par les dévastations et atrocités commises par le groupe État islamique. Thierry Piel__, est maître de conférence en histoire ancienne et agrégé d’histoire à Nantes Université

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

