Zentangle à la maison des 1000 premier jours 18 Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS

Futur parent ? Parent d’un tout-petit ? Venez apprendre les techniques du zentangle lors d’un atelier dessin graphisme pendant que bébé découvre les jeux de la maison.

Venez apprendre les techniques du zentangle (technique simple à base de graphisme pour adultes) pendant que votre enfant joue.

Le jeudi 19 février 2026

de 09h00 à 12h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T10:00:00+01:00

fin : 2026-02-19T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-19T09:00:00+02:00_2026-02-19T12:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS



Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

