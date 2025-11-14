Zentangle dessiner et vous relaxer MJC Héritan Mâcon

Zentangle dessiner et vous relaxer

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Le Zentangle est une invitation à la détente, à la créativité. Vous découvrirez une méthode simple pour dessiner et vous relaxer.

Le Zentangle, c’est l’art de créer des motifs à partir de formes simples et répétitives.

Il ne s’agit pas de viser la perfection, mais de profiter du processus et de laisser parler son imagination.

Animé par Laurence Bert-Marcaz. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

