Zentangle dessiner et vous relaxer MJC Héritan Mâcon
Zentangle dessiner et vous relaxer MJC Héritan Mâcon samedi 31 janvier 2026.
Zentangle dessiner et vous relaxer
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Le Zentangle est une invitation à la détente, à la créativité. Vous découvrirez une méthode simple pour dessiner et vous relaxer.
Le Zentangle, c’est l’art de créer des motifs à partir de formes simples et répétitives.
Il ne s’agit pas de viser la perfection, mais de profiter du processus et de laisser parler son imagination.
Animé par Laurence Bert-Marcaz. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Zentangle dessiner et vous relaxer
German : Zentangle dessiner et vous relaxer
Italiano :
Espanol :
L’événement Zentangle dessiner et vous relaxer Mâcon a été mis à jour le 2025-11-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès