ZENTONE 1ERE PARTIE – 109 – L’Embarcadère Montlucon vendredi 7 novembre 2025.

ZENTONE 1ERE PARTIE Début : 2025-11-07 à 22:30. Tarif : – euros.

Style : DubQuand Zenzile rencontre High Tone : le dub au sommet.Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux figures majeures du dub français, Zentone est un projet d’exploration sonore sans limites. Après un premier album marquant en 2006, proposant une collision entre les grooves organiques et nappes électroniques, le collectif est revenu en 2021 avec Zentone Chapter 2, enrichi de la voix de Jolly Joseph sur quelques titres.Et ce n’était que le début, avec leur prochain opus, ils poussent encore plus loin l’aventure. Joseph sera présent sur l’ensemble de l’album, contribuant à un travail collectif où le chant occupera une place centrale. Ce nouveau chapitre promet d’être une œuvre singulière, apportant une touche inédite à leur univers sonore.

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03