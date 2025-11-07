Zentone + AMAJEE 18 avenue de Fontbouillant Montluçon

Zentone + AMAJEE 18 avenue de Fontbouillant Montluçon vendredi 7 novembre 2025.

18 avenue de Fontbouillant 109 L'Embarcadère Montluçon Allier

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Quand Zenzile rencontre High Tone le dub au sommet

Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux figures majeures du dub français, Zentone est un projet d'exploration sonore sans limites.

+33 893 02 50 13

English :

Zenzile meets High Tone: dub at its best

Born of the fusion between Zenzile and High Tone, two major figures in French dub, Zentone is a project of boundless sonic exploration.

German :

Wenn Zenzile auf High Tone trifft: Dub auf dem Höhepunkt

Zentone entstand aus der Fusion von Zenzile und High Tone, zwei wichtigen Figuren des französischen Dub, und ist ein Projekt der grenzenlosen Klangerkundung.

Italiano :

Zenzile incontra High Tone: il dub al suo meglio

Nato dalla fusione di Zenzile e High Tone, due figure di spicco del dub francese, Zentone è un progetto di esplorazione sonora senza confini.

Espanol :

Zenzile y High Tone: dub en estado puro

Nacido de la fusión de Zenzile y High Tone, dos grandes figuras del dub francés, Zentone es un proyecto de exploración sonora sin límites.

