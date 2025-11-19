ZENTONE – CCM JOHN LENNON Limoges

ZENTONE Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Zentone est de retour à Limoges le 5 mars 2026 à John Lennon !Quand Zenzile rencontre High Tone, ça donne Zentone !Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, et du lumineux Jolly Joseph, chanteur multi-instrumentiste de la scène sound-system, qui vient cimenter la création officiel du groupe. Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87