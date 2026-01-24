Zentone + DJ Taïbass CafeMusic Mont-de-Marsan

Zentone + DJ Taïbass

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Zentone, soit la contraction de Zenzile et High Tone, deux formations phares de la scène dub française qui a éclos à la fin des années 1990.

Chacune de leur côté, elles se sont forgé un son singulier. Zenzile abordant le dub par la face punk-rock des modèles anglais imprégnés des sons jamaïcains tandis que High Tone, venu de la fusion, l’a escaladé par le versant électro, toujours à l’affût de nouvelles expériences.

Dj TaïBaSs développe un style où se croisent énergie électronique et héritage Reggae/Dub. Passionné de basses profondes et de breaks incisifs, il navigue naturellement entre sélection Reggae/Dub et mix Jungle–Drum N’BaSs, construisant des sessions puissantes où le groove rencontre l’adrénaline. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

