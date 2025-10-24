ZENTONE GOHO – CRI’ART Auch

ZENTONE GOHO Début : 2026-02-20 à 21:00. Tarif : – euros.

« Quand Zenzile rencontre High Tone : le dub au sommet » Télérama.Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective.Projet solo formé début 2022, Gohô propose un univers éclectique influencé par l’electro/dub. Un EP 6 titres sorti en Octobre 2023, 2 clips et une quarantaine de dates ont permis de peaufiner et tailler un set dynamique mêlant compos et remix ; les skanks rayonnent et résonnent sur les variations électroniques tantôt nourries de reggae/hip-hop ou bien encore d’influences bass music !

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32