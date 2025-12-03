ZENTONE – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan

LAURA COX Début : 2026-04-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Après avoir foulé les plus grandes scènes rock d’Europe et rassemblé plus de 900 000 fans en ligne, Laura Cox revient avec un nouvel album puissant et introspectif : Trouble Coming.Entre énergie brute et mélodies entêtantes, elle y explore un rock plus moderne, toujours aussi vibrant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CAFEMUSIC’ 4 CALE DE LA MARINE 40000 Mont De Marsan 40