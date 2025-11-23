Zentone CCM John Lennon Limoges

Zentone

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Zentone réunit Zenzile et High Tone, deux pionniers du dub français, dans un projet où se mêlent grooves organiques, nappes électroniques et explorations sonores sans limites. Né en 2006, le duo fusionne rock, jazz, reggae, electronica et breakbeat pour créer un univers dense et audacieux. Après un premier album marquant et un Chapter 2 percutant, Zentone revient avec un nouvel opus où la voix envoûtante de Jolly Joseph occupe une place centrale. Une aventure collective unique et profondément inspirée. .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

