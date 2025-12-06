ZENTONE – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

ZENTONE – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux samedi 6 décembre 2025.

ZENTONE Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

“Quand Zenzile rencontre High Tone : le dub au sommet.” ?Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective. ??

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33