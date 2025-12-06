Zentone Rock School Barbey Bordeaux

Zentone Samedi 6 décembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

22 € (Prévente – Hors frais de location) / 27 € (Sur place)

“Quand Zenzile rencontre High Tone : le dub au sommet.”

Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective.

Leur nouvel album Messenger sortira en septembre 2025, le groupe fêtera cette sortie en tournée et notamment avec un passage à la Rock School Barbey le 6 décembre.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

