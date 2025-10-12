Zéphir et Alizé Théâtre Centre socio-culturel Jacolot Le Relecq-Kerhuon
Centre socio-culturel Jacolot 64 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2025-10-12 16:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Vers l’horizon lointain… Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête, et CRAC c’est le naufrage ! Échoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les emmènera l’aventure ?
Zéphir et Alizé c’est la fantaisie de l’enfance, son espièglerie et sa tendresse. Un voyage merveilleux !
Spectacle proposé par la Compagnie du Grand Tout (Bannalec).
Informations pratiques
Public familial. A partir de 4 ans.
Durée 30 minutes + goûter offert et rencontre avec les artistes.
Réservation en ligne. .
Centre socio-culturel Jacolot 64 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31
