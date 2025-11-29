ZEPP BREAKER DE DANNAN Nantes

ZEPP BREAKER DE DANNAN Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Créé en 2022 avec comme passion commune, le bon son du groupe mythique Led Zeppelin.Avec ce groupe replongez, dans les années rock des 70's et vibrez sur les morceaux célèbres tels que Stairway to Heaven ou Rock nRoll ou encore Immigrant Song, et bien d'autres tubes.Ce quatuor saura refaire vivre les solos de guitare de Jimmy Page via le talentueux Tony Martin au plus proche du réel et le micro de Robert Plant tenu par , oh surprise une chanteuse, Moe Fz , qui allie les envolées de Plant à la hargne de Beth Hart. Sans oublier la rythmique parfaite de John Bonham à la drum tenue par Arthur Mahe et la basse pêchue de John Paul Jones tenue par Serge Billiet.

DE DANNAN Nantes 44000