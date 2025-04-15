Zéro 8 Galerie de l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye

Zéro 8

Galerie de l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

D’après une nouvelle de François Escoffier, adaptation Yannick Chignier et Valérie Jallais, tout public à partir de 14 ans ; Durée 1h15.

C’est l’histoire de numéro 5, une femme dans un lieu clos. Elle subit un entrainement intensif qui la prépare à une mission dont elle ne sait rien. Son corps change, ses capacités cognitives aussi et elle en retire une joie évidente. Au point de ne pas poser de questions quand la chirurgie entre en jeu.

Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Où est-elle ? Les réponses restent floues. Sa vie d’avant était certainement sans intérêt, triste, douloureuse peut-être, on ne sait pas. En tout cas, elle a répondu à un appel, très vague, un projet qui lui a paru meilleur que sa vie.

Maintenant, elle est quelqu’un… Elle appartient à une élite, lui a-t-on dit. De celle qui se lève pour sauver la civilisation contre les forces du mal . Et pourtant, elle n’est plus qu’un numéro. Elle accepte d’être un numéro.

Elle comprend, trop tard, qu’on a fait d’elle une bombe humaine.

Le spectateur est placé devant un récit troué, elliptique, court, rapide. Une suite de flashs se succèdent entrecoupés de noir, d’arrêts sur image, de rien. La femme se parle, se raconte à elle-même, se rejoue. Que cherche-t-elle à comprendre en grattant ses souvenirs, en les juxtaposant comme des pièces de puzzle qui ne s’emboiteraient jamais tout à fait ? .

Galerie de l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zéro 8

L’événement Zéro 8 Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !