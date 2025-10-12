Zéro 8 La Californie Toucy
samedi 3 octobre 2026 · La Californie · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Zéro 8
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Zéro 8, d’après une nouvelle de François Escoffier
AVEC : Yannick Chignier
ADAPTATION : Yannick Chignier et Valérie Jallais
MISE EN SCÈNE : Valérie Jallais
CRÉATION SONORE : Christine Moreau
Une femme est recrutée pour un entraînement intensif qui la prépare à une mission dont elle ne sait rien.
Maintenant, elle appartient à une élite, lui a-t-on dit. De celle qui se lève pour sauver la civilisation.
Des flashs de sa vie passée se succèdent comme les pièces d’un puzzle.
Une musique électroacoustique omniprésente tisse un lien sous tension dans les méandres de cette mémoire fragmentée.
Entre roman noir et théâtre d’anticipation, une fable des temps modernes.
Information, réservation : 06 22 76 74 77
cie.premierbaiser@gmail.com
www.compagniepremierbaiser.com
Participation libre et consciente, « au chapeau ».
Théâtre. Tout public à partir de 14 ans. .
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com
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English : Zéro 8
L’événement Zéro 8 Toucy a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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