Zéro 8 La Californie Toucy

Informations pratiques

Toucy

Zéro 8

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Zéro 8, d’après une nouvelle de François Escoffier

AVEC : Yannick Chignier

ADAPTATION : Yannick Chignier et Valérie Jallais

MISE EN SCÈNE : Valérie Jallais

CRÉATION SONORE : Christine Moreau

Une femme est recrutée pour un entraînement intensif qui la prépare à une mission dont elle ne sait rien.

Maintenant, elle appartient à une élite, lui a-t-on dit. De celle qui se lève pour sauver la civilisation.

Des flashs de sa vie passée se succèdent comme les pièces d’un puzzle.

Une musique électroacoustique omniprésente tisse un lien sous tension dans les méandres de cette mémoire fragmentée.

Entre roman noir et théâtre d’anticipation, une fable des temps modernes.

Information, réservation : 06 22 76 74 77

cie.premierbaiser@gmail.com

www.compagniepremierbaiser.com

Participation libre et consciente, « au chapeau ».

Théâtre. Tout public à partir de 14 ans. .

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

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English : Zéro 8

L’événement Zéro 8 Toucy a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !