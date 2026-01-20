Zéro déchet produits ménagers Local pédagogique de la déchèterie Rahon

Zéro déchet produits ménagers

Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vous souhaitez apprendre à fabriquer vos produits ménagers vous-même ? Lors de notre atelier, vous apprendrez à créer un produit multi-usage, des pastilles (soit WC ou lave-vaisselle) et à vous familiariser avec les produits de base.

Efficaces, sains et très bon marché, ces produits vont remplacer la plupart des produits industriels que vous utilisez habituellement. Leur fabrication est simplissime, les essayer c’est les adopter !

Inscriptions conseillées (place limitée)

Pensez à emmener

– 2 contenants qui ferment (dont un vaporisateur, si possible)

– Un bac à glaçon ou des pots de yaourt (type petit suisse).

Les produits de fabrication sont fournis. .

Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fschelle@preval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zéro déchet produits ménagers

L’événement Zéro déchet produits ménagers Rahon a été mis à jour le 2026-01-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)