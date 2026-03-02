Zëro et Michel Cloup Les Ateliers du Vent Rennes Mercredi 1 avril, 20h00 12 et 15 € + tarif Sortir.

Double release party

**Zëro // Michel Cloup**

La soirée rock incontournable du printemps : le coplateau de Michel Cloup et du groupe Zëro, artiste et groupe cultes de la scène indé, qui viennent de sortir deux albums encensés par la presse.

Une double release party qui s’annonce électrique, électrisante et incandescente !

_Zëro calvacade à travers un territoire instable, conjuguant vivacité électrique et densité atmosphérique._

Les Inrocks

_Avant de parler des textes, petites merveilles bien sûr, disons tout net que ce nouveau trio de Michel Cloup avec Julien Rufié et Manon Labry est totalement explosif, un vrai concentré de jeunesse sonique._

Pop News

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T23:30:00.000+02:00

https://www.lesateliersduvent.org/zero-michel-cloup-double-release-party/

Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



