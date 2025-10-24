Zëro + Métacarpes Chalon-sur-Saône

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

ZËRO

Zëro, né en 2006 après Deity Guns et Bästard, revient sur le devant de la scène après plusieurs années d’absence depuis Ain’t That Mayhem (2018). Formé par Éric Aldéa, Franck Laurino et Ivan Chiossone, le groupe s’était illustré comme backing band des lectures de Virginie Despentes et Béatrice Dalle. Devenu quartet avec Varoujan Fau, Zëro a enchaîné les concerts dans des salles combles. Leur nouvel album Never Ending Rodeo annonce un retour marquant, entre post-punk réinventé, rythmiques puissantes et mélodies saisissantes, promettant des performances live intenses et habitées.

MÉTACARPES

Le projet Métacarpes mêle des textes percutants, bruts et viscéraux, comme des coups portés en retour à la violence du monde. Il s’agit d’un cri d’urgence, un refus des demi-mesures face à la nécessité d’agir. Ces mots âpres appellent une musique tout aussi puissante, enracinée dans le rock expérimental, le punk et la rage sonore de groupes comme RATM ou les Nova Twins. Une alliance de force et d’engagement pour réveiller les corps, les esprits, et continuer à vivre. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 coordination@lapeniche.org

