Zerzura Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Zerzura Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 19 décembre 2025.

Hend Elrawy se définit comme la Bédouine du Nil. Elle connaît bien les musiques traditionnelles et pourtant elle a depuis longtemps fait le choix des sons d’aujourd’hui. Au sein de l’électrique groupe Orange Blossom et maintenant avec les Mazalda, son chant dompte les rythmes et les sonorités endiablées de ses compagnons de scène.

Cette rencontre intense s’appuie sur la connaissance profonde de Hend Elrawy du folklore populaire égyptien, des côtes de la Méditerranée au sud de l’Egypte, et sur le son actuel de Mazalda, révélé au grand public aux côtés du chanteur de raï Sofiane Saidi puis par son opus instrumental Special Key, véritable machine à danser sur les sons d’une sono mondiale toujours plus riche et électrisante.

Zerzura, c’est la rencontre de l’électricité solaire du groupe Mazalda, générateur de mélodies et de rythmes à danser, avec la voix envoûtante de la chanteuse égyptienne Hend Elrawy.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h30 à 22h15

payant

De 14 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-19T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-19T23:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-19T20:30:00+02:00_2025-12-19T22:15:00+02:00

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/zerzura/