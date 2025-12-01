Zeus, chef d’œuvre d’artisans – L’exposition Musée des arts et métiers Paris

À cette occasion, Sanofi présente en collaboration avec Atelier blam et le Musée des Arts et Métiers une exposition inédite intitulée Zeus, chef-d’œuvre d’artisans du 17 décembre 2025 au 29 mars 2026 dans le chœur de l’église Saint-Martin-des-Champs du MuAM.

Plongez au cœur des métiers qui ont donné vie au célèbre cheval des Jeux Olympiques ! Présentée dans l’église Saint-Martin-des-Champs, l’exposition Zeus, chef-d’œuvre d’artisans, propose une immersion dans les coulisses de la création, révélant les gestes, les matières et les savoir-faire qui ont donné vie à ce cheval métallique.

Le parcours scénographique invite les visiteurs à découvrir toutes les étapes de la création de Zeus, de l’inspiration initiale à la naissance d’une icône contemporaine. Croquis, maquettes, matériaux bruts, mécanismes articulés, prototypes et fragments argentés composent une narration visuelle et matérielle, où chaque détail témoigne de la rigueur et de la passion des artisans, mais aussi du dialogue subtil entre art et science.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 29 mars 2026

Accès compris dans le billet d’entrée au musée

Le Musée des Arts et Métiers accueille sur son parvis du 17 décembre 2025 au 10 janvier 2027 le cheval métallique Zeus, œuvre mythique de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 29 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

TARIFS

Billet unique (permanent et temporaire)

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Gratuité sous conditions

Gratuité pour tous : les 1ers dimanches du mois et les vendredis de 18h à 21h

Tout public.

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

