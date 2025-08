Zeus, le cheval des Jeux olympiques, de retour à Nantes Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 –

Gratuit : oui Tout public

Créé par l’Atelier Blam, concepteur designer nantais qui a également fabriqué la vasque de la flamme olympique à nouveau présente dans le ciel de Paris durant tout l’été dans les Jardins des Tuileries, Zeus a illuminé la Seine et Paris et ébloui 1 milliard de spectateurs et téléspectateurs lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.Pour clôturer cette tournée exceptionnelle en beauté, Zeus sera présenté dans une formule unique et extraordinaire, qui illustre la spécificité de Nantes.

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000