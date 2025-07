ZHENA SVETA Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses

Des Balkans à la mer Noire, un héritage commun guerres, cohabitations, migrations lient les Cultures, les traditions, croisent les religions. D'Ouest en Est, des chants récoltés, parfois re-visités abordent le quotidien, les vicissitudes, les petits riens, la béatitude.

Des Balkans à la mer Noire, un héritage commun guerres, cohabitations, migrations lient les Cultures, les traditions, croisent les religions.

D’Ouest en Est, des chants récoltés, quelques-uns re-visités abordent le quotidien, les vicissitudes, les petits riens, la béatitude.

Ces chants polyphoniques aux harmonies et rythmiques riches et magnifiques sont accessibles à tous. Ils sont transmission orale, culturelle et sociale. Ils sont universels. Le dessin, au fil de l’inspiration, vient compléter cette transmission et amplifier nos sensations. .

Salle des fêtes Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

A poetic and visual journey served up by three a capella female voices and a pen dipped in ink, inspired and inspiring. From the Balkans to the Black Sea, a common heritage: wars, cohabitation and migration link cultures, traditions and religions. From West to East, songs collected and sometimes revisited deal with daily life, vicissitudes, little things and bliss.

German :

Eine poetische und visuelle Reise, serviert von drei weiblichen A-cappella-Stimmen und einer in Tinte getauchten Feder, inspiriert und inspirierend. Vom Balkan bis zum Schwarzen Meer, ein gemeinsames Erbe: Kriege, Zusammenleben, Migrationen verbinden Kulturen, Traditionen und Religionen. Die Lieder, die von West nach Ost gesammelt und manchmal wieder besucht werden, behandeln den Alltag, die Wechselfälle, die kleinen Dinge und die Glückseligkeit.

Italiano :

Un viaggio poetico e visivo servito da tre voci femminili a cappella e da una penna intinta nell’inchiostro, ispirato e stimolante. Dai Balcani al Mar Nero, un patrimonio comune: guerre, convivenze e migrazioni legano culture, tradizioni e religioni. Da Occidente a Oriente, le canzoni raccolte e talvolta rivisitate affrontano la vita quotidiana, le vicissitudini, le piccole cose, la beatitudine.

Espanol :

Un viaje poético y visual servido por tres voces femeninas a capella y una pluma mojada en tinta, inspirado e inspirador. De los Balcanes al Mar Negro, una herencia común: guerras, convivencia y migraciones enlazan culturas, tradiciones y religiones. De Occidente a Oriente, las canciones recopiladas y a veces revisitadas tratan de la vida cotidiana, las vicisitudes, las pequeñas cosas, la dicha.

