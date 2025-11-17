ZI TOUR Club Gier Saint-Chamond

ZI TOUR Lundi 17 novembre, 09h00 Club Gier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

« ZI TOUR » – Découverte de l’industrie locale

Nous avons le plaisir de vous présenter une action pédagogique innovante destinée à faire découvrir aux élèves le tissu industriel local : les ZI TOUR.

Depuis deux ans, nous organisons ces visites originales qui consistent à parcourir en bus différentes zones industrielles du territoire. Les élèves découvrent une quinzaine d’entreprises à travers une brève présentation, enrichie par la diffusion de courtes vidéos réalisées en amont dans certaines d’entre elles.

À ce jour, deux circuits sont proposés :

• ZI TOUR n°1 – Saint-Chamond : découverte des zones industrielles Novaciéries, Stelytec et Le Coin.

• ZI TOUR n°2 – Vallée du Gier : parcours sur les communes de L’Horme, Grand-Croix, Lorette et Saint-Paul-en-Jarez.

Chaque visite dure environ 1h45 (selon les conditions de circulation). Grâce au soutien de la fondation ILYSE, nous pouvons offrir cette action gratuitement aux établissements scolaires du territoire. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux métiers industriels et de valoriser les entreprises locales. La cible prioritaire concerne les classes de 4ᵉ, 3ᵉ et Seconde.

Modalités pratiques :

• Départ/arrivée du ZI TOUR n°1 : 53 rue Sibert, Saint-Chamond.

• Départ/arrivée du ZI TOUR n°2 : arrêt STAS « Plat du Gier » (à côté d’Intermarché L’Horme, en face de Setforge).

• Le bus dispose de 52 places : une classe avec ses accompagnateurs peut être accueillie à chaque sortie. Les places restantes seront complétées par des prescripteurs de l’emploi et des demandeurs d’emploi.

Calendrier des prochaines sessions :

• Lundi 17 novembre 2025 – Saint-Chamond

• Lundi 12 janvier 2026 – Saint-Chamond

• Lundi 23 février 2026 – Vallée du Gier

• Lundi 20 avril 2026 – Saint-Chamond

• Lundi 18 mai 2026 – Vallée du Gier

• Lundi 8 juin 2026 – Saint-Chamond

• Lundi 12 octobre 2026 – Vallée du Gier

• Lundi 16 novembre 2026 – Saint-Chamond (date à confirmer selon la Semaine de l’Industrie)

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Nous vous invitons donc à réserver rapidement par retour de mail afin de garantir la participation de vos classes.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour réserver, n’hésitez pas à nous contacter.

Club Gier 53 rue sibert 42400 st chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « l.lemaner@clubgier.com »}]

