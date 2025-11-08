Ziak + 1e partie Alençon

Ziak + 1e partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le phénomène masqué du 91 est de retour, prêt à enflammer la scène avec son troisième album, Essonne History X. Après avoir marqué les esprits avec Akimbo et Chrome, Ziak continue d’imposer son style unique, entre drill sombre et storytelling percutant. Ce nouvel opus, aussi audacieux que travaillé, mêle productions soignées, flows incisifs et collaborations inattendues, confirmant son statut d’artiste incontournable du rap français ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

