ZIAK – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

ZIAK – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix jeudi 30 octobre 2025.

ZIAK Début : 2025-10-30 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ZIAKZiak est de retour avec un 3-ème opus intitulé Essonne History X. Depuis 2020 le phénomène masqué du 91 a su s’imposer sur la scène rap FR.Ce 3-ème volet marque les esprits grâce à ses collaborations inattendues et ses sons toujours aussi aboutis. Sa troisième tournée débutera à l’automne 2025, accompagné comme à ses habitudes, d’une direction artistique haut de gamme.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59