ZIAK – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 12 décembre 2025.

ZIAK Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : ZIAKZiak est de retour avec un 3-ème opus intitulé Essonne History X. Depuis 2020 le phénomène masqué du 91 a su s’imposer sur la scène rap FR. Ce 3-ème volet marque les esprits grâce à ses collaborations inattendues et ses sons toujours aussi aboutis. Sa troisième tournée débutera à l’automne 2025, accompagné comme à ses habitudes, d’une direction artistique haut de gamme..

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30