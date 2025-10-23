Ziak STEREOLUX Nantes

Ziak STEREOLUX Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Ziak Jeudi 23 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T20:00:00+01:00 – 2025-10-23T23:00:00+01:00

Fin : 2025-10-23T20:00:00+01:00 – 2025-10-23T23:00:00+01:00

Paroles radicales, flow sombre, beat à contretemps, esthétique lugubre, visage masqué… Ziak, rappeur originaire du 91 apparu en 2020 alimente les mystères. L’ambassadeur de la drill en France est de retour et le noir est de sortie !

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

