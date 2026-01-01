Zicos days cinéma Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Zicos days cinéma
Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 20:00:00
2026-01-30
ZICOS PARTY 2025 11ème ÉDITION
Festival de musiques actuelles!
Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assotousaujus@gmail.com
English :
ZICOS PARTY 2025 11th EDITION
Contemporary music festival!
